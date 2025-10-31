Live Fire Army M109A7 Paladin howitzers conduct a live-fire exercise during Wawel Dragon at Bemowo Piskie Training Area, Poland, Nov. 7, 2023. The multinational exercise involved allied troops from the U.S., Canada, Poland, Croatia and Romania comprising NATO’s enhanced Forward Presence Battle Groups in Poland and Latvia participating in a unified artillery exercise. SHARE: Download: Full Size (0.4 MB) Tags: nato, army, training, ukraine response Credit: Army Sgt. Cesar Salazar Jr. VIRIN: 231107-Z-YU904-1244.JPG Photo Gallery