Diving In A diver conducts pier inspections and simulated casualty drills during Pacific Partnership 2023 in Suva, Fiji, Nov. 4, 2023. Now in its 18th year, Pacific Partnership is the largest annual multinational humanitarian assistance and disaster relief preparedness mission conducted in the Indo-Pacific region. SHARE: Download: Full Size (1.23 MB) Tags: pacific partnership, fiji, humanitarian, disaster relief, indo-pacific Credit: Navy Capt. Ander Thompson VIRIN: 231104-N-LB891-1001Y.JPG Photo Gallery