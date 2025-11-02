Partnership Pals Navy Seaman Aryanna Green dances with Marshalese elementary school students during a U.S. Pacific Fleet and Royal Australian navy band concert as part of Pacific Partnership 2024 in Majuro, Marshall Islands, Nov. 3, 2023. Pacific Partnership is the largest multinational humanitarian assistance and disaster relief preparedness mission conducted in the Indo-Pacific. SHARE: Download: Full Size (2.36 MB) Tags: humanitarian, navy, indo-pacific Credit: Navy Seaman Justin Ontiveros VIRIN: 231103-N-VT331-1057.JPG Photo Gallery