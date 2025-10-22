Mercy Quest The USNS Mercy departs Joint Base Pearl Harbor-Hickam, Hawaii, following a scheduled visit during Pacific Partnership, Oct. 22, 2023. The humanitarian assistance and disaster relief preparedness mission works to enhance regional interoperability in the Indo-Pacific region. SHARE: Download: Full Size (1.36 MB) Tags: pacific partnership, humanitarian, hawaii, disaster relief, navy, indo-pacific Credit: Navy Petty Officer 1st Class Andre T. Richard VIRIN: 231022-N-XX566-1041Y.JPG Photo Gallery