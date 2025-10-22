System Testing Soldiers demonstrate M142 high mobility artillery rocket system during a live-fire exercise at Estonian Central Training Area, Estonia, Sept. 27, 2023. The 3rd Infantry Division’s mission in Europe is to engage in multinational training and exercises across the continent, working alongside NATO allies and regional security partners to provide combat-credible forces to V Corps, America’s forward deployed corps in Europe. SHARE: Download: Full Size (1.79 MB) Tags: nato, partnerships, army, training Credit: Army Sgt. Cesar Salazar Jr. VIRIN: 230927-Z-YU904-1010.JPG Photo Gallery