Cobra Warrior Air Force Staff Sgt. Jack Peterson, 56th Rescue Squadron special mission aviator, participates in a simulated rescue mission during Exercise Cobra Warrior 23-2 near Royal Air Force Leeming, England, Sept. 13, 2023. Exercise Cobra Warrior is a multinational military exercise aimed at providing realistic training for aircrews and support personnel from multiple NATO countries. Tags: nato, partnerships, european command, air force, ukraine response, exercise cobra warrior 23-2 Credit: Air Force Airman 1st Class Seleena Muhammad-Ali VIRIN: 230913-F-GC720-7144.JPG