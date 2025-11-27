An official website of the United States Government 
Photos

Snapshots of what’s happening in the Defense Department.

An airman sits in helicopter and looks out at a helicopter flying by.

Cobra Warrior

Air Force Staff Sgt. Jack Peterson, 56th Rescue Squadron special mission aviator, participates in a simulated rescue mission during Exercise Cobra Warrior 23-2 near Royal Air Force Leeming, England, Sept. 13, 2023. Exercise Cobra Warrior is a multinational military exercise aimed at providing realistic training for aircrews and support personnel from multiple NATO countries.

