Mortar Training Army Spc. Ny'Zavier Whitfield, indirect fire infantryman, assigned to Headquarters and headquarters company, 3rd Battalion, 121st Infantry Regiment, 48th Infantry Brigade Combat Team, Georgia Army National Guard loads an M252 with an 81-millimeter mortar round during Exercise Agile Spirit 23 at Vaziani Training Area, Georgia, Aug. 29, 2023. Exercise Agile Spirit 23 is designed to support theater security cooperation and interoperability among NATO allies and partners to improve joint and multinational readiness.