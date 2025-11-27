An official website of the United States Government 
Here's how you know

Official websites use .gov

.gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( lock ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Photos

Snapshots of what’s happening in the Defense Department.

One soldier loads M252 with a mortar round while another soldier kneels and assists.

Mortar Training

Army Spc. Ny’Zavier Whitfield, indirect fire infantryman, assigned to Headquarters and headquarters company, 3rd Battalion, 121st Infantry Regiment, 48th Infantry Brigade Combat Team, Georgia Army National Guard loads an M252 with an 81-millimeter mortar round during Exercise Agile Spirit 23 at Vaziani Training Area, Georgia, Aug. 29, 2023. Exercise Agile Spirit 23 is designed to support theater security cooperation and interoperability among NATO allies and partners to improve joint and multinational readiness.

Photo Gallery