An official website of the United States Government 
Here's how you know

Official websites use .gov

.gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( lock ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Photos

Snapshots of what’s happening in the Defense Department.

Several U.S. and British soldiers stand or crouch in a wooded area.

Poland Scouting

U.S. and British soldiers supporting NATO’s enhanced Forward Presence Battle Group Poland scout an area during Exercise Bourlon Lancer at the Bemowo Piskie Training Area in Poland, Aug. 24, 2023. U.S., British, Croatian, Romanian and Polish service members participated in the British-led, five-day course.

Photo Gallery