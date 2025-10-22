Poland Scouting U.S. and British soldiers supporting NATO’s enhanced Forward Presence Battle Group Poland scout an area during Exercise Bourlon Lancer at the Bemowo Piskie Training Area in Poland, Aug. 24, 2023. U.S., British, Croatian, Romanian and Polish service members participated in the British-led, five-day course. SHARE: Download: Full Size (7.8 MB) Tags: great britain, united kingdom, nato, partnerships, army, bourlon lancer 23 Credit: Army Sgt. Alex Soliday VIRIN: 230824-Z-JS531-1095.JPG Photo Gallery