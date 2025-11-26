An official website of the United States Government 
Here's how you know

Official websites use .gov

.gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( lock ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Photos

Snapshots of what’s happening in the Defense Department.

A sailor kneels while using a tool in a patient’s mouth as two people watch.

Dental Duty

Navy Petty Officer 2nd Class Logan Richardson prepares a dental X-ray for a patient during Pacific Partnership in Tuy Hoa, Vietnam, Aug. 10, 2023. Pacific Partnership is the largest annual multinational humanitarian assistance and disaster relief preparedness mission conducted in the Indo-Pacific.

Photo Gallery