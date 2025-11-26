Dental Duty Navy Petty Officer 2nd Class Logan Richardson prepares a dental X-ray for a patient during Pacific Partnership in Tuy Hoa, Vietnam, Aug. 10, 2023. Pacific Partnership is the largest annual multinational humanitarian assistance and disaster relief preparedness mission conducted in the Indo-Pacific. SHARE: Download: Full Size (3.91 MB) Tags: pacific partnership, exercises, humanitarian, humanitarian aid, navy, indo-pacific Credit: Navy Ensign Madison Kwok VIRIN: 230910-N-KK081-1286M.JPG Photo Gallery