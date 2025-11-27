An official website of the United States Government 
Snapshots of what’s happening in the Defense Department.

An eagle sits perched with its wings flapping on the outstretched arm of a guardsman.

Eagle Energy

Alaska Army National Guard Maj. Levi Vail poses with an eagle during training at Tsonjin Boldog, Mongolia, June 23, 2023. As part of the National Guard's State Partnership Program, Alaska guardsmen traveled to Mongolia for training and exercises in support of the country’s peacekeepers and first responders.

