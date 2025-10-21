An official website of the United States Government 
Here's how you know

Official websites use .gov

.gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( lock ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Photos

Snapshots of what’s happening in the Defense Department.

A soldier’s head is shown emerging from a field of ferns.

Between Many Ferns

Army Pfc. Diego Tostado crouches in ferns while on a joint patrol with Armed Forces of Bosnia and Herzegovina service members during Exercise Golden Anvil 23 at multinational training site Manjaca in Bosnia and Herzegovina, June 20, 2023. The exercise strengthens security capabilities while building partnerships between the two nations.

Photo Gallery