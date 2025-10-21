Between Many Ferns Army Pfc. Diego Tostado crouches in ferns while on a joint patrol with Armed Forces of Bosnia and Herzegovina service members during Exercise Golden Anvil 23 at multinational training site Manjaca in Bosnia and Herzegovina, June 20, 2023. The exercise strengthens security capabilities while building partnerships between the two nations. SHARE: Download: Full Size (1.26 MB) Tags: bosnia and herzegovina, partnerships, army, golden anvil Credit: Army Staff Sgt. Brandon Rickert VIRIN: 230620-A-IP596-8916Y.JPG Photo Gallery