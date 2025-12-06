Balikatan Blast U.S. and Philippine marines conduct an Mk 153 shoulder-launched multipurpose assault weapon demonstration during Balikatan 23 in Santa Juliana, Philippines, April 14, 2023. The exercise focuses on amphibious operations, command and control, humanitarian assistance, urban operations and counterterrorism skills. SHARE: Download: Full Size (0.73 MB) Tags: partnerships, philippines, training, marine corps Credit: Marine Corps Sgt. Jennifer Andrade VIRIN: 230413-M-MN384-1221C.JPG Photo Gallery