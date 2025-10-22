An official website of the United States Government 
Here's how you know

Official websites use .gov

.gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( lock ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Photos

Snapshots of what’s happening in the Defense Department.

Guardsmen lie in a line across train tracks while holding weapons as another guardsman walks behind them.

Tiger Lightning

Oregon Army National Guardsmen participate in a field training exercise during Tiger Lightning near Dhaka, Bangladesh, March 9, 2023. The exercise strengthens Bangladeshi peacekeeping readiness, promotes interoperability and reinforces partnership between the Bangladeshi forces and the Oregon National Guard.

Photo Gallery