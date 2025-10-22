Dirt Dump Marine Corps Sgt. Kenneth Rodriguez and an Indonesian service member dump dirt at a construction site during Cooperation Afloat Readiness and Training, Marine Exercise Indonesia 2022 in Sumberwaru, Indonesia, Dec. 15, 2022. The exercise promotes regional security cooperation, maintains and strengthens maritime partnerships and enhances interoperability. SHARE: Download: Full Size (0.62 MB) Tags: indonesia, training, marine corps, cooperation afloat readiness and training/marine exercise indonesia 2022 Credit: Marine Corps Sgt. Brendan Custer VIRIN: 221215-M-QS584-1226C.JPG Photo Gallery