A sailor and chef roll cookie dough into balls and place them on baking sheets in a kitchen.

Dessert Duty

Navy Petty Officer 2nd Class Kayla Hickman, left, learns baking techniques from a chef aboard the USNS Mercy in the Philippines, Aug. 11, 2022, during Pacific Partnership, the largest annual multinational humanitarian assistance and disaster relief preparedness mission conducted in the Indo-Pacific.

