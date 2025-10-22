Dessert Duty Navy Petty Officer 2nd Class Kayla Hickman, left, learns baking techniques from a chef aboard the USNS Mercy in the Philippines, Aug. 11, 2022, during Pacific Partnership, the largest annual multinational humanitarian assistance and disaster relief preparedness mission conducted in the Indo-Pacific. SHARE: Download: Full Size (1.56 MB) Tags: pacific partnership, exercises, navy, indo-pacific Credit: Navy Petty Officer 2nd Class Jacob Woitzel VIRIN: 220811-N-AU520-1020M.JPG Photo Gallery