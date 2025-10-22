Getting Organized Army Spc. Brandon Almaguer, left, and Army Spc. Mattox Harrell, reorganize ammunition during a multinational live-fire exercise held at Rovaniemi Training Area, Finland, Aug. 11, 2022. Almaguer and Harrell are indirect-fire infantrymen assigned to the Viper Company, 1st Battalion, 26th Infantry Regiment, 2nd Brigade Combat Team, 101st Airborne Division. SHARE: Download: Full Size (1.18 MB) Tags: nato, partnerships, european command, army, ukraine response Credit: Army Sgt. Agustin Montanez VIRIN: 220811-Z-XG945-2059.JPG Photo Gallery