Navy Capt. Hank Kim, right, Pacific Partnership 2022 mission commander, and British navy Capt. Charles Maynard, left, deputy mission commander, join cultural dancers to celebrate the USNS Mercy's arrival in Puerto Princesa, Philippines, July 27, 2022. Now in its 17th year, Pacific Partnership is the largest annual multinational humanitarian assistance and disaster relief preparedness mission conducted in the Indo-Pacific.