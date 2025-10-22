Koolendong Quest Marine Corps Lance Cpl. Dexter Madrigal and Australian Army Pvt. Daniel Rochford participate in Exercise Koolendong 22 at Royal Australian Air Force Base Curtin, Australia, July 19, 2022. The exercise focused on expeditionary advanced base operations conducted by U.S. and Australian service members. SHARE: Download: Full Size (1.19 MB) Tags: koolendong, australia, training, marine corps, indo-pacific Credit: Marine Corps Cpl. Cedar Barnes VIRIN: 220719-M-NR281-1651C.JPG Photo Gallery