Abrams Transport Soldiers assigned to the 16th Sustainment Brigade transport M1 Abrams from Coleman worksite in Mannheim, Germany, to Grafenwoehr, Germany, Feb. 28, 2022. The tanks are part of the 405th Army Field Support Brigade's Army Prepositioned Stock-2. U.S. Army Europe and Africa is drawing APS-2 in preparation to support 1st Armored Brigade Combat Team, 3rd Infantry Division, deploying to Germany.