Duo Preparations Navy Petty Officer 2nd Class Rebecca Ronquillo, right, and Petty Officer 3rd Class Mitchell Landon, both with the Michaud Expeditionary Medical Facility, prepare COVID-19 vaccine supplies for a COVID-19 vaccine administration at Camp Lemonnier, Djibouti, Aug. 13, 2021. Camp Lemonnier, Djibouti serves as an expeditionary base for U.S. military forces providing support to ships, aircraft and personnel that ensure security throughout Europe, Africa and Southwest Asia. SHARE: Download: Full Size (1.03 MB) Tags: coronavirus, covid19vaccine Credit: Navy Petty Officer 1st Class Jacob Sippel VIRIN: 210813-N-AW702-0002A.JPG Photo Gallery