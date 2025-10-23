Administering Vaccines An Oregon Army National Guard medic administers the COVID-19 vaccine during a mass vaccination clinic at the Oregon Convention Center, Portland, Ore., Apr. 19, 2021. On April 6, President Joe Biden announced that all American adults would be eligible for a COVID-19 vaccine by mid-April., as Oregon Guardsmen have now administered over 300,000 vaccinations since being activated. SHARE: Download: Full Size (1.88 MB) Tags: humanitarian aid, coronavirus, covid19vaccine Credit: Air Force Master Sgt. John Hughel, Washington Air National Guard VIRIN: 210419-Z-CH590-0107.JPG Photo Gallery