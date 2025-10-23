An official website of the United States Government 
Photos

Snapshots of what’s happening in the Defense Department.

A soldier wearing a face mask and gloves gives a vaccine to a resident.

Administering Vaccines

An Oregon Army National Guard medic administers the COVID-19 vaccine during a mass vaccination clinic at the Oregon Convention Center, Portland, Ore., Apr. 19, 2021. On April 6, President Joe Biden announced that all American adults would be eligible for a COVID-19 vaccine by mid-April., as Oregon Guardsmen have now administered over 300,000 vaccinations since being activated.

