Mortarman Graduation Marine Corps Pfc. Maria Daume, left, receives a congratulatory handshake after graduating from the basic mortarman course at Marine Corps Base Camp Geiger, N.C., March 23, 2017. Daume is a mortarman assigned to Bravo Company, Infantry Training Battalion, School of Infantry East. Mortarmen provide fire to support maneuver elements using light, medium and heavy mortars. Marine Corps photo by Cpl. Laura Mercado SHARE: Download: Full Size (2.18 MB) Credit: Cpl. Laura Mercado VIRIN: 170323-M-GE142-074C.JPG Photo Gallery