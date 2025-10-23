An official website of the United States Government 
Here's how you know

Official websites use .gov

.gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( lock ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Photos

Snapshots of what’s happening in the Defense Department.

Marine Corps Pfc. Maria Daume, left, receives a congratulatory handshake after graduating from the basic mortarman course at Marine Corps Base Camp Geiger, N.C., March 23, 2017. Daume is a mortarman assigned to Bravo Company, Infantry Training Battalion, School of Infantry East. Mortarmen provide fire to support maneuver elements using light, medium and heavy mortars. Marine Corps photo by Cpl. Laura Mercado

Mortarman Graduation

Marine Corps Pfc. Maria Daume, left, receives a congratulatory handshake after graduating from the basic mortarman course at Marine Corps Base Camp Geiger, N.C., March 23, 2017. Daume is a mortarman assigned to Bravo Company, Infantry Training Battalion, School of Infantry East. Mortarmen provide fire to support maneuver elements using light, medium and heavy mortars. Marine Corps photo by Cpl. Laura Mercado

Photo Gallery