Mirror, Mirror Army Staff Sgt. Pablo Caraballo applies camouflage face paint before a live-fire exercise as part of Rock Sokol at Pocek Range in Postojna, Slovenia, March 16, 2016. The bilateral exercise between U.S. and Slovenian forces focuses on small-unit tactics and enhancing readiness. Caraballo is a paratrooper assigned to 2nd Battalion, 503rd Infantry Regiment, 173rd Airborne Brigade. Army photo by Paolo Bovo