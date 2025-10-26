Spc. Tyler Brewer performs a pre-flight inspection on an RQ-7B Shadow U.S. Army Spc. Tyler Brewer performs a pre-flight inspection on an RQ-7B Shadow Tactical Unmanned Aircraft System at Forward Operating Base Fenty in the Nangarhar province of Afghanistan on May 2, 2013. Brewer is an unmanned aircraft systems repair and technical inspector with Bravo Company, 1st Special Troops Battalion, 1st Brigade Combat Team, 101st Airborne Division. SHARE: Download: Full Size (0.07 MB) Credit: VIRIN: 808828-G-DGX63-167.jpg Photo Gallery