Bradley Crossing Soldiers navigate a Bradley fighting vehicle through the battlefield during Karelian Lock 23 in Pahkajarvi Training Area, Finland, May 31, 2023. The exercise allows U.S. and Finnish forces to train together in high-intensity, force-on-force engagements to increase military readiness and promote interoperability among partner nations. SHARE: Download: Full Size (5.18 MB) Tags: army, ukraine response, karelian lock 23 Credit: Army Sgt. Brayton Daniel VIRIN: 230531-A-MB740-666.JPG Photo Gallery