Training Exercise Army Pvt. Tara Ziegler, a field artillery firefinder radar operator assigned to the 2nd Brigade Combat Team, 1st Cavalry Division, provides security during Exercise Combined Resolve 18 at Hohenfels Training Area, Joint Multinational Readiness Center, Germany, May 3, 2023. Combined Resolve 18 is an Army exercise consisting of over 4,000 service members, allies, and partners from 15 countries.