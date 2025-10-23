Balancing a Chinook U.S. Marines and Canadian soldiers participate in insertion-and-extraction training with a Canadian air force CH-147F Chinook helicopter during Rim of the Pacific 2016 at Camp Pendleton, Calif., July 15, 2016. The Canadian soldiers are snipers, pathfinders and reconnaissance members assigned to the 2nd Battalion Royal 22nd Regiment. Canadian forces photo by Sgt Marc-André Gaudreault SHARE: Download: Full Size (1.99 MB) Credit: Sgt Marc-André Gaudreault VIRIN: 160715-O-XH256-024A.JPG Photo Gallery