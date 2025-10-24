Static Line Jump Navy explosive ordnance disposal technicians descend from an Air Force C-130H3 Hercules during a static-line insertion mobility drill in Virginia Beach, Va., April 20, 2023. Navy EOD platoons are executing Crab Exercise, a training event that requires participants to clear a range of simulated explosive threats during full mission profile drills using special operations mobility tactics and advanced technologies. SHARE: Download: Full Size (1.31 MB) Tags: air force, training, navy, crab exercise 23 Credit: Navy Petty Officer 3rd Class Nicholas Skyles VIRIN: 230420-N-IJ902-1323Y.JPG Photo Gallery