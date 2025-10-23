Sailor Shield Sailors shield simulated patients while a CH-53E Super Stallion lands at a casualty evacuation site during Steel Knight at Marine Corps Base Camp Pendleton, Calif., Dec. 8, 2021. Sailors and Marines train to operate in a realistic, combined-arms environment to enhance naval warfighting tactics, techniques and procedures. SHARE: Download: Full Size (0.88 MB) Tags: training, navy, marine corps Credit: Marine Corps Lance Cpl. Mackenzie Binion VIRIN: 211208-M-UV498-1669C.JPG Photo Gallery