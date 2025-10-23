An official website of the United States Government 
Photos

Snapshots of what’s happening in the Defense Department.

Sailors shield simulated patients as a helicopter prepares to land.

Sailor Shield

Sailors shield simulated patients while a CH-53E Super Stallion lands at a casualty evacuation site during Steel Knight at Marine Corps Base Camp Pendleton, Calif., Dec. 8, 2021. Sailors and Marines train to operate in a realistic, combined-arms environment to enhance naval warfighting tactics, techniques and procedures.

