An official website of the United States Government 
Here's how you know

Official websites use .gov

.gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( lock ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Photos

Snapshots of what’s happening in the Defense Department.

U.S. Navy, Marine Corps and Coast Guard personnel participate in a lifeguard field training exercise with Japanese sailors and Vietnamese lifeguards at a beach in Nha Trang, Vietnam, May 23, 2017, during Pacific Partnership 2017. Pacific Partnership is an annual humanitarian assistance and disaster relief preparedness mission in the Indo-Asia-Pacific region. Navy photo by Petty Officer 3rd Class Madailein Abbott

Seaside Sprint

U.S. Navy, Marine Corps and Coast Guard personnel participate in a lifeguard field training exercise with Japanese sailors and Vietnamese lifeguards at a beach in Nha Trang, Vietnam, May 23, 2017, during Pacific Partnership 2017. Pacific Partnership is an annual humanitarian assistance and disaster relief preparedness mission in the Indo-Asia-Pacific region. Navy photo by Petty Officer 3rd Class Madailein Abbott

  • Download: Full Size (1.01 MB)
  • Credit: Petty Officer 3rd Class Madailein Abbott VIRIN: 170523-N-WJ640-070E.JPG
Photo Gallery