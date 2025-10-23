Seaside Sprint U.S. Navy, Marine Corps and Coast Guard personnel participate in a lifeguard field training exercise with Japanese sailors and Vietnamese lifeguards at a beach in Nha Trang, Vietnam, May 23, 2017, during Pacific Partnership 2017. Pacific Partnership is an annual humanitarian assistance and disaster relief preparedness mission in the Indo-Asia-Pacific region. Navy photo by Petty Officer 3rd Class Madailein Abbott SHARE: Download: Full Size (1.01 MB) Credit: Petty Officer 3rd Class Madailein Abbott VIRIN: 170523-N-WJ640-070E.JPG Photo Gallery