Navy Petty Officer 1st Class Vince Moody plays trumpet with children at the Center for Agent Orange Victims Branch 3 Hoà Nhơn Ward in Danang, Vietnam, May 11, 2017, during Pacific Partnership 2017. Pacific Partnership is an annual multilateral humanitarian assistance and disaster relief preparedness mission in the Indo-Asia-Pacific region. Navy photo by Petty Officer 2nd Class Joshua Fulton

Tuneful Togetherness

  • Download: Full Size (2.29 MB)
  • Credit: Petty Officer 2nd Class Joshua Fulton VIRIN: 170511-N-OU129-097C.JPG
