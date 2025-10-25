Mountain Marines Marines descend a snowy loop during Mountain Training Exercise 2-17 at the Marine Corps Mountain Warfare Training Center in Bridgeport, Calif., Feb. 22, 2017. The Marines are assigned to the 1st Marine Division's 1st Combat Engineer Battalion, which conducted training that encompassed mobility and survivability operations in a mountainous, snow-covered environment. Marine Corps photo by Lance Cpl. Danny Gonzalez SHARE: Download: Full Size (1.04 MB) Credit: Lance Cpl. Danny Gonzalez VIRIN: 170222-M-MR595-103D.JPG Photo Gallery