An official website of the United States Government 
Here's how you know

Official websites use .gov

.gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( lock ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Photos

Snapshots of what’s happening in the Defense Department.

Marines descend a snowy loop during Mountain Training Exercise 2-17 at the Marine Corps Mountain Warfare Training Center in Bridgeport, Calif., Feb. 22, 2017. The Marines are assigned to the 1st Marine Division's 1st Combat Engineer Battalion, which conducted training that encompassed mobility and survivability operations in a mountainous, snow-covered environment. Marine Corps photo by Lance Cpl. Danny Gonzalez

Mountain Marines

Marines descend a snowy loop during Mountain Training Exercise 2-17 at the Marine Corps Mountain Warfare Training Center in Bridgeport, Calif., Feb. 22, 2017. The Marines are assigned to the 1st Marine Division's 1st Combat Engineer Battalion, which conducted training that encompassed mobility and survivability operations in a mountainous, snow-covered environment. Marine Corps photo by Lance Cpl. Danny Gonzalez

  • Download: Full Size (1.04 MB)
  • Credit: Lance Cpl. Danny Gonzalez VIRIN: 170222-M-MR595-103D.JPG
Photo Gallery