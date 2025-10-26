Secretary Hagel meets with NATO Secretary General Rasmussen and NATO Deputy Secretary General Vershbow Secretary of Defense Chuck Hagel, third from left, meets with NATO Secretary General Anders Fogh Rasmussen, second from right, and NATO Deputy Secretary General Ambassador Alexander Vershbow, right, at NATO headquarters in Brussels, Belgium, on June 4, 2013. Hagel, Rasmussen and Vershbow will later attend a meeting of the North Atlantic Council. SHARE: Download: Full Size (0.06 MB) Credit: VIRIN: 059744-B-AXX55-996.jpg Photo Gallery