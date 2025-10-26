An official website of the United States Government 
Here's how you know

Official websites use .gov

.gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( lock ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Photos

Snapshots of what’s happening in the Defense Department.

Secretary of Defense Chuck Hagel, third from left, meets with NATO Secretary General Anders Fogh Rasmussen, second from right, and NATO Deputy Secretary General Ambassador Alexander Vershbow, right, at NATO headquarters in Brussels, Belgium, on June 4, 2013. Hagel, Rasmussen and Vershbow will later attend a meeting of the North Atlantic Council.

Secretary Hagel meets with NATO Secretary General Rasmussen and NATO Deputy Secretary General Vershbow

Secretary of Defense Chuck Hagel, third from left, meets with NATO Secretary General Anders Fogh Rasmussen, second from right, and NATO Deputy Secretary General Ambassador Alexander Vershbow, right, at NATO headquarters in Brussels, Belgium, on June 4, 2013. Hagel, Rasmussen and Vershbow will later attend a meeting of the North Atlantic Council.

Photo Gallery