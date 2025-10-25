An official website of the United States Government 
Secretary of Defense Leon E. Panetta, second from left, greets Uruguay's Minister of Defense Eleuterio Fernandez Huidobro, second from right, prior to a meeting at a conference for Defense Ministers in Punta del Este, Uruguay, on Oct 7, 2012. Panetta is in Uruguay to attend the 10th Conference of Defense Ministers of the Americas as part of a four-day trip to strengthen defense relationships with Western Hemisphere counterparts

Secretary Panetta greets Uruguay's Minister of Defense Eleuterio Fernandez Huidobro

