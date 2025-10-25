Secretary Panetta greets Uruguay's Minister of Defense Eleuterio Fernandez Huidobro Secretary of Defense Leon E. Panetta, second from left, greets Uruguay's Minister of Defense Eleuterio Fernandez Huidobro, second from right, prior to a meeting at a conference for Defense Ministers in Punta del Este, Uruguay, on Oct 7, 2012. Panetta is in Uruguay to attend the 10th Conference of Defense Ministers of the Americas as part of a four-day trip to strengthen defense relationships with Western Hemisphere counterparts SHARE: Download: Full Size (0.06 MB) Credit: VIRIN: 203880-M-EMI18-672.jpg Photo Gallery