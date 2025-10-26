NIGHT BRIEF U.S. Army Chief Warrant Officer 2 Matthew Vennie, center, briefs from left to right, U.S. Army Staff Sgt. Kevin Meno, U.S. Army Sgt. Joshua Bonilla, U.S. Army Chief Warrant Officer 2 Matthew Vennie and U.S. Army Chief Warrant Officer 4 Christopher Kerr before their night training mission on Kandahar Airfield in Kandahar province, Afghanistan, Jan. 31, 2014. Vinnie, Meno, Bonilla, Vennie and Kerr are assigned to Company B, 1st Battalion, 171st Aviation Regiment. SHARE: Download: Full Size (0.07 MB) Credit: VIRIN: 675880-L-LFC31-901.jpg Photo Gallery