WARRIOR BRIEFING U.S. Army Chief Warrant Officer II William Hargrove, left, briefs soldiers on the OH-58D Kiowa Warrior helicopter's capabilities on Forward Operating Base Fenty in Afghanistan's Nangarhar province, Oct. 3, 2013. Hargrove, a pilot, is assigned to 6th Battalion, 6th Cavalry Regiment, 10th Combat Aviation Brigade, and the soldiers are assigned to the 1st Cavalry Division's 4th Battalion, 9th Cavalry Regiment, 2nd Brigade Combat Team. SHARE: Download: Full Size (0.08 MB) Credit: VIRIN: 352433-F-KEG67-775.jpg Photo Gallery