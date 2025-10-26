An official website of the United States Government 
Marine Corps chemical, biological, radiological and nuclear defense specialists perform decontamination procedures during a training exercise on Marine Corps Air Station Miramar, San Diego, April 30, 2013. The Marines took part in training to increase mission readiness and rehearse standard operating procedures. The specialists are assigned to Marine Wing Headquarters Squadron 3, 3rd Marine Aircraft Wing.

