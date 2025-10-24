MEDICAL MOMENT U.S. Army Pfc. Laci Lognion, right, inventories her medical equipment while U.S. Army Capt. Ivonne Cartagena, center, adjusts medical items during a pre-flight exercise on Jalalabad Airfield in Afghanistan's Nangarhar province, March 13, 2013. Lognion, a flight paramedic, and Cartagena, a critical care nurse, are assigned to the 101st Airborne Division's Company C, 2nd Battalion, 149th General Support Aviation Brigade, 1st Brigade Combat Team. SHARE: Download: Full Size (0.09 MB) Credit: VIRIN: 708630-I-OYU17-442.jpg Photo Gallery