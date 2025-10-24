An official website of the United States Government 
Here's how you know

Official websites use .gov

.gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( lock ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Photos

Snapshots of what’s happening in the Defense Department.

U.S. Army Pfc. Laci Lognion, right, inventories her medical equipment while U.S. Army Capt. Ivonne Cartagena, center, adjusts medical items during a pre-flight exercise on Jalalabad Airfield in Afghanistan's Nangarhar province, March 13, 2013. Lognion, a flight paramedic, and Cartagena, a critical care nurse, are assigned to the 101st Airborne Division's Company C, 2nd Battalion, 149th General Support Aviation Brigade, 1st Brigade Combat Team.

MEDICAL MOMENT

U.S. Army Pfc. Laci Lognion, right, inventories her medical equipment while U.S. Army Capt. Ivonne Cartagena, center, adjusts medical items during a pre-flight exercise on Jalalabad Airfield in Afghanistan's Nangarhar province, March 13, 2013. Lognion, a flight paramedic, and Cartagena, a critical care nurse, are assigned to the 101st Airborne Division's Company C, 2nd Battalion, 149th General Support Aviation Brigade, 1st Brigade Combat Team.

Photo Gallery