MEDIC RUN Afghan Sgt. Fazal Haq Maftoon, right, a flight medic, runs to a UH-60 medevac Black Hawk helicopter with U.S. Army Staff Sgt. Miguel Valdez, left, after receiving a nine-line medical evacuation request for his final test during training on Kandahar Airfield, Afghanistan, Nov. 28, 2012. Valdez, a flight medic, is assigned to Company C, 3rd Battalion, 25th Aviation Regiment, Task Force Hammerhead, 25th Combat Aviation Brigade.